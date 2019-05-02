В Кыштыме прошёл сбор денег на восстановление Свято-Троицкого храма

Автор: КР от Сегодня, 19:16 Категория: Культура

Сегодня на территории станции юных туристов «Странник» состоялись детский пасхальный праздник и благотворительная ярмарка.

Первое воскресенье после Пасхи именуется в народе Красной горкой. В старину с этого дня начиналась свадебная пора, проводились народные гуляния.

Праздник в станции туристов открыл настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин.

Затем для гостей выступили скрипачи из детской школы искусств. Ученики воскресных школ представили сказку «Колобок».

А на улице развернулись интерактивные площадки. Дети украшали нарисованное яйцо пуговицами, отгадывали тематический кроссворд, делали куклу-скрутку, вращали брёвна.

На благотворительной ярмарке желающие могли купить сувениры. Было представлено около 500 работ. Все вырученные деньги направят на восстановление Свято-Троицкого храма.

Подробности – в следующем выпуске газеты "Кыштымский рабочий".