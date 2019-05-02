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В Кыштыме прошёл сбор денег на восстановление Свято-Троицкого храма

Автор: КР от Сегодня, 19:16 Категория: Культура

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Сегодня на территории станции юных туристов «Странник» состоялись детский пасхальный праздник и благотворительная ярмарка. 

Первое воскресенье после Пасхи именуется в народе Красной горкой.  В старину с этого дня начиналась свадебная пора, проводились народные гуляния.

 

Праздник в станции туристов открыл настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин. 

 

Затем для гостей выступили скрипачи из детской школы искусств. Ученики воскресных школ представили сказку «Колобок».

 

 

 

 

 

А на улице развернулись интерактивные площадки. Дети украшали нарисованное яйцо пуговицами, отгадывали тематический кроссворд, делали куклу-скрутку, вращали брёвна.

 

 

 

 

На благотворительной ярмарке желающие могли купить сувениры. Было представлено около 500 работ. Все вырученные деньги направят на восстановление Свято-Троицкого храма.

 

Подробности – в следующем выпуске газеты "Кыштымский рабочий". 


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