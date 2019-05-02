В Кыштыме прошёл сбор денег на восстановление Свято-Троицкого храма Автор: КР от Сегодня, 19:16 Категория: Культура 0 Сегодня на территории станции юных туристов «Странник» состоялись детский пасхальный праздник и благотворительная ярмарка. Первое воскресенье после Пасхи именуется в народе Красной горкой. В старину с этого дня начиналась свадебная пора, проводились народные гуляния. Праздник в станции туристов открыл настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин. Затем для гостей выступили скрипачи из детской школы искусств. Ученики воскресных школ представили сказку «Колобок». А на улице развернулись интерактивные площадки. Дети украшали нарисованное яйцо пуговицами, отгадывали тематический кроссворд, делали куклу-скрутку, вращали брёвна. На благотворительной ярмарке желающие могли купить сувениры. Было представлено около 500 работ. Все вырученные деньги направят на восстановление Свято-Троицкого храма. Подробности – в следующем выпуске газеты "Кыштымский рабочий". Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить