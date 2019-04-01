Жители Кыштыма устроили ночной театральный флешмоб Автор: КР от Сегодня, 10:36 Категория: Культура 0 Вчера вечером более 300 жителей нашего города собрались в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина на молодёжную акцию «Библионочь». Она прошла в Кыштыме в третий раз. В этом году программа была посвящена Году театра в России. На первом этаже работники детских библиотек проводили мастер-классы, а их юные читатели показывали спектакли. Очень популярной была фотозона, где можно была окунуться в эпоху Александра Пушкина и написать пером письмо. С помощью аквагрима гости праздника перевоплощались в сказочных персонажей. В читальном зале состоялся самый настоящий театральный капустник. Перед зрителями выступили пять детских театральных коллективов. На площадке «Театральный критик» предлагалось ответить на вопросы, связанные с театром. А в «Творческой лаборатории» все желающие проходили кастинг наподобие поступления в театральный институт. Нужно было прочитать литературное произведение, написать монолог от лица мобильного телефона, переделать сказку «Колобок», составить речь по поводу награждения собаки. На каждом из четырёх представленных мастер-классов гостям вручали элементы, соединив которые, получался сувенир – театральная маска-магнит. В завершение вечера участники «Библионочи» устроили флешмоб на площади перед библиотекой, синхронизируя стихотворные строки и движения. Подробнее – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий». Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить