В Кыштыме австрийцев научили есть блины с вареньем

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Культура

В нашем городе побывала делегация из Австрии. Это около 30 музыкантов камерного хора имени Герцогенберга из города Грац.

Вместе с ними в Кыштым приехали глава Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциации Вольфганг Казич, директор по развитию туризма земли Штирия Хубер Фейцингер, представитель мэра города Грац Дэйзи Копера и директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

Для гостей провели экскурсию по городу. На втором этаже церкви Рождества Христова, где ежегодно проходит международный фестиваль духовной музыки, вокалисты камерного хора из Австрии даже спели. Таким образом, они выразили восхищение и акустикой, и самим храмом. У Народного дома, где их с хлебом-солью встретил детский ансамбль «Росинка», в ответ австрийцы тоже исполнили песню.

– Мы благодарны за тёплый приём, – сказал Вольфганг Казич. – Очень впечатлила природа. При следующей встрече с министром культуры Челябинской области я спрошу у него, почему от меня так долго скрывали ваш город.

После встречи в Народном доме с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой, официальные лица отправились на Сугомакскую поляну, а хор остался репетировать концертную программу.

На природе для гостей приготовили угощения – яблочный и ягодный пироги, чай в самоваре с различными травами.

Они с удивлением открыли для себя русское лакомство – блины с вареньем. Но тут же научились правильно сворачивать их с начинкой и попробовали все виды приготовленного чая.

Вечером в Народном доме прошёл концерт.

Подробности – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».