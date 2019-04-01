В Кыштыме состоялась премьера фильма, в котором снялись актрисы из нашего города

Автор: КР от Вчера, 21:03 Категория: Культура

Около часа назад в развлекательном комплексе «Октябрь» завершилась творческая встреча с заслуженной артисткой России Ингой Оболдиной и начинающей актрисой, десятиклассницей школы № 1 Екатериной Морозовой. Они представили фильм «Куда течёт море», в котором обе исполнили главные роли.



В кинокартине показаны четыре истории, объединённые сюжетной линией.



– Это фильм о столкновении мира взрослых и детей, – сказала Инга Оболдина. – Порой от этого столкновения рождается счастье, а порой – несчастье. И дети остаются один на один с огромными проблемами. Для просмотра этого фильма нужна работа души. Сегодня зрители смогли воспринять его красоту и духовные темы.



В кинокартине также снялись известные актёры Дмитрий Певцов, Виктория Исакова, Оксана Акиньшина, Анна Уколова, Иван Краско, Глафира Тарханова.

Режиссёр – Виталий Салтыков, муж Инги Оболдиной.

После окончания киносеанса актрисы ответили на вопросы зрителей и рассказали о том, как проходили съёмки.

Фильм «Куда течёт море» можно посмотреть в кыштымском кинотеатре 13 и 14 апреля. Стоимость билета – 150 рублей. Начало в 15:10. Заказать билеты можно по телефону: 8-900-090-09-80.

Подробнее о прошедшей творческой встрече – в следующем выпуске газеты "Кыштымский рабочий".