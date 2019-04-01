В Кыштыме объявлен конкурс на стихи и песни о радиозаводе Автор: КР от Сегодня, 17:08 Категория: Культура 0 Творческий подарок градообразующему предприятию готовит студия вокала «Мажор», которая с этого года работает на базе Дворца культуры «Победа». Пением в ней занимаются как трёхлетние дети, так и 30-летние жители Кыштыма и даже Озёрска. – Мы решили провести конкурс на лучший стих или песню о радиозаводе, – сказала сайту «КР» руководитель студии вокала Алёна Сумина. – Самые интересные запишем в профессиональной студии. Причём в записи смогут участвовать сами авторы. Мы поможем каждому. За лучшие произведения будут вручены призы. Кроме того, есть идея провести концерт, где прозвучат стихи и песни о предприятии. Конкурс только начался. Он продлится до тех пор, пока желающие будут присылать свои авторские работы в группу ВКонтакте mazhorkishtim. По словам Алёны Юрьевны, принять участие в конкурсе наравне с кыштымцами могут и жители соседних городов. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить