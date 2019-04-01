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В Кыштыме объявлен конкурс на стихи и песни о радиозаводе

Автор: КР от Сегодня, 17:08 Категория: Культура

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Творческий подарок градообразующему предприятию готовит студия вокала «Мажор», которая с этого года работает на базе Дворца культуры «Победа». Пением в ней занимаются как трёхлетние дети, так и 30-летние жители Кыштыма и даже Озёрска.

 

– Мы решили провести конкурс на лучший стих или песню о радиозаводе, – сказала сайту «КР» руководитель студии вокала Алёна Сумина. – Самые интересные запишем в профессиональной студии. Причём в записи смогут участвовать сами авторы. Мы поможем каждому. За лучшие произведения будут вручены призы. Кроме того, есть идея провести концерт, где прозвучат стихи и песни о предприятии.  

 

Конкурс только начался. Он продлится до тех пор, пока желающие будут присылать свои авторские работы в группу ВКонтакте mazhorkishtim.

 

По словам Алёны Юрьевны, принять участие в конкурсе наравне с кыштымцами могут и жители соседних городов.


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