Жителей Кыштыма приглашают на кинофестиваль

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Культура

Сегодня в Челябинске начинается X международный кинофестиваль «Золотые аплодисменты» («ЗА!»).

Он организован активистами движения «За возрождение Урала» при поддержке регионального министерства культуры и киноцентра имени С. А. Герасимова.

– В этом году на кинофестиваль было прислано 420 заявок из нескольких городов России, а также из Хайдерабада, Нью-Йорка, Берлина, Риги, – сказала руководитель отдела по работе с молодёжью аппарата движения «За возрождение Урала» Ирина Власова. – Зрителей порадуют фильмы различной тематики и жанров: документальные, игровые, анимация. После просмотра картин у гостей будет уникальная возможность пообщаться с авторами и творческой группой фильмов, обсудить их сценарные и режиссерские задумки.

Открытие фестиваля состоится 19 марта в 18:30 в кинотеатре имени А. С. Пушкина на улице Пушкина, 64. Церемония награждения и закрытие пройдут там же 23 марта в 18:30.

Увидеть конкурсные работы можно будет и в кинотеатре «Знамя» на улице Кирова, 117.

Заказ билетов по телефонам 8 (351) 263-42-24 и 8 (351) 266‑60-65.