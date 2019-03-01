Вокалисты из Кыштыма завоевали медали на международном конкурсе

Автор: КР от Сегодня, 16:00 Категория: Культура

Юные кыштымцы покорили новую творческую вершину, приняв участие в XIV телевизионном международном конкурсе детско-юношеского и взрослого творчества «Птица удачи».

Наш город в Челябинске представляли воспитанники вокального коллектива «Серебряный колокольчик». Они занимаются в Доме детского творчества под руководством Юлии Сырейщиковой.

Кыштымские вокалисты в разных возрастных группах исполнили песни «Красный конь», «Дорога в сказку» и «Два орла».

– Мальчики в новом составе в первый раз пели двухголосьем, – сказала сайту «КР» Юлия Михайловна. – У девчонок была задача спеть легко и с юмором, поэтому перед выступлением мы хохотали, вспоминали интересные истории. Я всегда их настраиваю на то, что всё происходящее на сцене – это игра! В ней не нужно излишне переживать, но выступить следует достойно. Перед каждым выходом ребята говорят мне: «Мы вас не подведём!». Родители солидарны и всегда поддерживают.

По итогам конкурса первое место заняла средняя группа вокалистов из Кыштыма, вторым стало наше дебютное трио, в состав которого вошли Ян Нестеров, Коля Ковыляев, Андрей Васильев. Старшая группа стала бронзовым призёром. Все они награждены медалями.

В нынешнем году это уже третье выступление «Серебряного колокольчика» на международном уровне, и каждый раз они становятся лауреатами и призёрами.

Юлии Сырейщиковой вручили благодарственное письмо за большой вклад в развитие детского творчества и высокий профессиональный уровень.

Она не только педагог, но и сама выступает на сцене и постоянно совершенствует свои навыки. Как уже сообщалось на сайте «КР», в конце прошлого года Юлия Михайловна прошла мастер-класс у заслуженного деятеля искусств, оперного певца, автора методики развития голоса Виктора Емельянова. И это притом, что он занимается в основном только с известными оперными и эстрадными исполнителями.