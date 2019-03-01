В Кыштыме откроется выставка фотографов Южного Урала и Зауралья

Автор: КР от Сегодня, 16:30 Категория: Культура

Фото Виталия Федулова. Усадьба Демидова





Экспозицию «Линия взгляда» будут перемещать с марта по октябрь по пяти городам – Кыштым, Озёрск, Снежинск, Верхний Уфалей и Курган.

– Такой проект проводится впервые, – сказал сайту «КР» организатор выставки, фотограф из Озёрска Сергей Приходько. – Свои лучшие работы представят более 20 фотографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Челябинска, Озёрска и Кыштыма. На открытии можно будет познакомиться с авторами фотоснимков, послушать живую музыку. Вход свободный.

В Кыштыме выставка продлится с 10 апреля по 18 мая. «Линию жизни» разместят в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина.

В экспозицию включены фотографии кыштымцев Игоря Киселёва, Ольги Шуяковой, Людмилы Колыжук и Алексея Нестеренко. Они состоят в местном фотоклубе, который создан на базе центральной библиотеки.