В Кыштыме выступят театральные коллективы

Автор: КР от Сегодня, 15:03 Категория: Культура

В нашем городе 2 марта в ДК металлургов в 11:00 начнется зональный этап третьего Всероссийского фестиваля любительских коллективов «Две маски». В первом отборочном туре при­мут участие восемь коллективов из Кыштыма, Аргаяша, Снежинска, Кунашакского и Каслинского районов.

– Уже несколько лет подряд мы встречаем гостей, которые приезжают из разных уголков Челябинской области, – сказала сайту «КР» начальник управления по культуре Любовь Казакова. – Наш город будут представлять театральные коллективы «Мираж» – руководитель Елена Тюрякина и «Вдохновение» – руководитель Елена Баланцова.

В прошлом году «Мириж» занял призовые места в городском и областном этапах, после чего представил Челябинскую область на всероссийском уровне.

В течение месяца состоятся ещё три тура. В посёлке Тимирязевском – 7 марта, в районном центре Чесма – 10-го и 16 марта в Усть-Катаве.

Оценивать спектакли будет жюри, в состав которого войдут преподаватели Челябинской академии культуры и искусства, актёры теа­тра драмы имени Наума Орлова и специалисты областного центра народного творчества. По итогам всех выездных туров лучшие коллективы попадут в финал, который состоится в День театра, 27 марта, в Челябинске.