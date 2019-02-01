Школьник из Кыштыма снялся в главной роли в Ералаше

Автор: КР от Вчера, 17:45 Категория: Культура

Премьера нового сезона регионального киножурнала "Ералаш".

Фото из группы ВКонтакте "Студия Ералаш, Челябинск"

Ученик четвёртого класса школы № 1 Владимир Рыженков снялся в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Съёмки прошли в Челябинске в студии, которая является официальным партнёром московского «Ералаша». Его руководитель Борис Грачевский лично курирует эту работу в регионах.

– В январе прошлого года сын поехал на Рождественскую ёлку в Челябинск, приглашение на которую он получил за участие в конкурсе рисунков, – сказала сайту «КР» его мама, Светлана Рыженкова. – Там же проводили кастинг в местную студию киножурнала. Я уговорила сына попытать удачу. Через месяц Владимира пригласили на обучение.

Кыштымский школьник уже несколько раз попадал в объектив видеокамер «Ералаша». Сначала он засветился в массовке, потом ему досталась роль второго плана, а теперь – главная.

Видеоролик с участием Вовы Рыженкова называется «Осторожно, комар». На днях он появится в эфире челябинского телеканала «Восточный экспресс».

Съёмки двухминутного видео длились около трёх часов. А чтобы получить роль в знаменитом киножурнале, мальчику из Кыштыма пришлось восемь месяцев заниматься в «Студии Звёзд». В ней и готовят будущих актёров для киножурнала «Ералаш».