Школьник из Кыштыма снялся в главной роли в Ералаше Автор: КР от Вчера, 17:45 Категория: Культура +1 Премьера нового сезона регионального киножурнала "Ералаш". Фото из группы ВКонтакте "Студия Ералаш, Челябинск" Ученик четвёртого класса школы № 1 Владимир Рыженков снялся в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Съёмки прошли в Челябинске в студии, которая является официальным партнёром московского «Ералаша». Его руководитель Борис Грачевский лично курирует эту работу в регионах. – В январе прошлого года сын поехал на Рождественскую ёлку в Челябинск, приглашение на которую он получил за участие в конкурсе рисунков, – сказала сайту «КР» его мама, Светлана Рыженкова. – Там же проводили кастинг в местную студию киножурнала. Я уговорила сына попытать удачу. Через месяц Владимира пригласили на обучение. Кыштымский школьник уже несколько раз попадал в объектив видеокамер «Ералаша». Сначала он засветился в массовке, потом ему досталась роль второго плана, а теперь – главная. Видеоролик с участием Вовы Рыженкова называется «Осторожно, комар». На днях он появится в эфире челябинского телеканала «Восточный экспресс». Съёмки двухминутного видео длились около трёх часов. А чтобы получить роль в знаменитом киножурнале, мальчику из Кыштыма пришлось восемь месяцев заниматься в «Студии Звёзд». В ней и готовят будущих актёров для киножурнала «Ералаш». Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить