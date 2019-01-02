Жителей Кыштыма приглашают на концерт «Студёная водица» Автор: КР от Сегодня, 11:24 Категория: Культура 0 В субботу, 9 февраля, с первым концертом в городе Кыштыме выступит певческий коллектив из посёлка Тайгинка «Белая черёмуха». Основатель и руководитель этого ансамбля – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков. Он же является запевалой и аккомпаниатором-баянистом. В этом коллективе поют шесть молодых пенсионерок: среди них есть и учителя, и продавец, и швея. Художественный руководитель – работник тайгинского дома культуры Алексей Куреннов. Менее чем за два года «артисты из народа», как называют себя певцы «Белой черёмухи», записали 26 песен – это никому не известные композиции, которые по достоинству оценят поклонники русских народных песен в современной обработке. На концерте, который состоится в Народном доме, прозвучит 17 из них. В перерывах между песенными номерами выступят воспитанники хореографического отделения кыштымской детской школы искусств. Концерт под названием «Студёная водица» начнётся в 13 часов. Цена билета – 100 рублей. Телефон кассы Народного дома: 8 (35151) 5-52-18. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить