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Жителей Кыштыма приглашают на концерт «Студёная водица»

Автор: КР от Сегодня, 11:24 Категория: Культура

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В субботу, 9 февраля, с первым концертом в городе Кыштыме выступит певческий коллектив из посёлка Тайгинка «Белая черёмуха». Основатель и руководитель этого ансамбля – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков. Он же является запевалой и аккомпаниатором-баянистом.

 

В этом коллективе поют шесть молодых пенсионерок: среди них есть и учителя, и продавец, и швея. Художественный руководитель – работник тайгинского дома культуры Алексей Куреннов.

 

Менее чем за два года «артисты из народа», как называют себя певцы «Белой черёмухи», записали 26 песен – это никому не известные композиции, которые по достоинству оценят поклонники русских народных песен в современной обработке.

 

На концерте, который состоится в Народном доме, прозвучит 17 из них. В перерывах между песенными номерами выступят воспитанники хореографического отделения кыштымской детской школы искусств.

 

Концерт под названием «Студёная водица» начнётся в 13 часов. Цена билета – 100 рублей. Телефон кассы Народного дома: 8 (35151) 5-52-18.


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