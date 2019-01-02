Четвероклассница из Кыштыма примет участие в отборочном туре на международный конкурс вокалистов Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Культура 0 Арина и Алёна Симоновы. Фото предоставлено Алёной Суминой. Детский театр эстрады «Карат» из Кыштыма принял участие во всероссийском конкурсе «Браво, Дети!». Он проходил 6 и 7 января в Миассе. На конкурс съехались вокалисты, хореографы, циркачи, представители театров мод, живого слова, инструментального жанра и декоративно-прикладного искусства из Челябинск, Магнитогорска, Екатеринбурга, Усть-Катава, Оренбурга, Новосибирска и других городов. – Это яркий проект, который стоит в ряду тех начинаний, которые поддерживают талант молодых и энтузиазм педагогов, – сказала сайту «КР» руководитель детского театра эстрады «Карат» Алёна Сумина. – Наши дети вернулись с наградами этого всероссийского конкурса. Хотя некоторые из них выступали в роли дебютантов. Алексей Бетехтин и Соня Дворецких. Фото Кристины Кид. Одна из них – пятилетняя Алёна Симонова. С песней «Стану певицей» она стала лауреатом первой степени. Её сестра, десятилетняя Арина, тоже получила награду. За песню на английском языке певицы Уитни Хьюстон из кинофильма «Телохранитель» жюри присудило е диплом лауреата первой степени. Кроме того, Арина Симонова приглашена 21 марта на отборочный тур международного вокального конкурса в Екатеринубрг. В случае успешного его прохождения школьница поедет в Берлин. – Чтобы выучить эту песню, у нас ушло два месяца, – сказала сайту «КР» мама Арины Яна Симонова. – Специально английский язык она не учит, все знания – из школьной программы обучения. Просто он ей легко даётся. С шести с половиной лет Арина становится лауреатом сначала третьей, второй, а последний год – первой степени на различных музыкальных конкурсах. Перед поездкой в Екатеринбург мы будем посещать педагога из Челябинска. Её воспитанница в прошлом году прошла такой же кастинг и ездила на конкурс в Берлин. Ксения Назарова, Алина Рзаева и Кристина Устинова. Фото Кристины Кид. Дуэту Сони Дворецких и Алексея Бетехтина с песней «Ромео и Джульетта» в категории участников в возрасте 6-7 лет присуждён диплом лауреатов второй степени. Ещё одни дебютанты трио в составе Ксении Назаровой, Алины Рзаевой и Кристины Устиновой. Девочки получили диплом лауреатов третьей степени. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить