Четвероклассница из Кыштыма примет участие в отборочном туре на международный конкурс вокалистов

Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Культура

Арина и Алёна Симоновы. Фото предоставлено Алёной Суминой.

Детский театр эстрады «Карат» из Кыштыма принял участие во всероссийском конкурсе «Браво, Дети!». Он проходил 6 и 7 января в Миассе. На конкурс съехались вокалисты, хореографы, циркачи, представители театров мод, живого слова, инструментального жанра и декоративно-прикладного искусства из Челябинск, Магнитогорска, Екатеринбурга, Усть-Катава, Оренбурга, Новосибирска и других городов.

– Это яркий проект, который стоит в ряду тех начинаний, которые поддерживают талант молодых и энтузиазм педагогов, – сказала сайту «КР» руководитель детского театра эстрады «Карат» Алёна Сумина. – Наши дети вернулись с наградами этого всероссийского конкурса. Хотя некоторые из них выступали в роли дебютантов.

Алексей Бетехтин и Соня Дворецких. Фото Кристины Кид.

Одна из них – пятилетняя Алёна Симонова. С песней «Стану певицей» она стала лауреатом первой степени. Её сестра, десятилетняя Арина, тоже получила награду. За песню на английском языке певицы Уитни Хьюстон из кинофильма «Телохранитель» жюри присудило е диплом лауреата первой степени. Кроме того, Арина Симонова приглашена 21 марта на отборочный тур международного вокального конкурса в Екатеринубрг. В случае успешного его прохождения школьница поедет в Берлин.

– Чтобы выучить эту песню, у нас ушло два месяца, – сказала сайту «КР» мама Арины Яна Симонова. – Специально английский язык она не учит, все знания – из школьной программы обучения. Просто он ей легко даётся. С шести с половиной лет Арина становится лауреатом сначала третьей, второй, а последний год – первой степени на различных музыкальных конкурсах. Перед поездкой в Екатеринбург мы будем посещать педагога из Челябинска. Её воспитанница в прошлом году прошла такой же кастинг и ездила на конкурс в Берлин.

Ксения Назарова, Алина Рзаева и Кристина Устинова. Фото Кристины Кид.

Дуэту Сони Дворецких и Алексея Бетехтина с песней «Ромео и Джульетта» в категории участников в возрасте 6-7 лет присуждён диплом лауреатов второй степени. Ещё одни дебютанты трио в составе Ксении Назаровой, Алины Рзаевой и Кристины Устиновой. Девочки получили диплом лауреатов третьей степени.