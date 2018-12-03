В Кыштыме назвали имена детей, которые читают больше ста книг за год Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Культура 0 В детской библиотеке имени К. И. Чуковского подвели итоги марафона чтения, который проходил с января этого года по случаю 100-летия библиотеки. В Народном доме прошло награждение победителей. Им вручили дипломы и подарочные книги. В номинации «Династия читающих семей» отметили семью Архиповых. Главе династии Вениамину Григорьевичу 91 год. Но он по-прежнему является читателем центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина. Компанию ему составляют сын Владимир с супругой Любовью, трое внуков – Сергей, Юлия и Анна и восемь правнуков, которые записаны в детской библиотеке. Это Андрей, Михаил, Иван, Алексей, Александр Золотовы, Матвей Архипов, Дмитрий и Татьяна Ткачёвы. В номинации «Самая читающая семья» победили Долговы Наталья, Дмитрий и их дочери. Младшая Лада читает дома с родителями, а Анастасия, ученица 4 класса школы № 13, уже самостоятельно выбирает для себя литературу. В номинации «100 книг юному читателю» была отмечена шестилетняя воспитанница детского сада № 18 Таня Ткачёва. Она вместе с мамой прочитала за год 182 книги. Ученик четвёртого класса школы № 10 Константин Бень – 142. Второклассник школы № 13 Матвей Малёв освоил 111 литературных произведений, а третьеклассница школы № 3 Полина Сабанаева получила награду за прочтение 106 книг. Третьеклассница школы № 3 Полина Сабанаева прочитала за год 106 книг Второклассник школы № 13 Матвей Малёв прочитал за год 111 книг Кыштымская школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007» стала спонсором этой номинации. Самых читающих детей наградили сертификатами на бесплатное обучение в этой школе. – У нас занимается более 60 детей, – сказала сайту «КР» руководитель «IQ007» Алёна Лежнева. – Наша задача – тренировать мозг, и подобно мышце, качать его знаниями. Мы учим их не только быстро читать, но и понимать текст. Это повышает эффективность усвоения школьных знаний, развивает коммуникабельность и избавляет от страха перед устными ответами. В школе скорочтения и развития интеллекта «IQ007» занимаются дети с четырёх лет. Однако курсы профилактической зарядки для ума могут пройти и взрослые. Записаться на первое бесплатное занятие можно по адресу: улица Ленина, 16, офис 23 или по телефону 8-900-027-66-22. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить