В Кыштыме назвали имена детей, которые читают больше ста книг за год

Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Культура

В детской библиотеке имени К. И. Чуковского подвели итоги марафона чтения, который проходил с января этого года по случаю 100-летия библиотеки.

В Народном доме прошло награждение победителей. Им вручили дипломы и подарочные книги.

В номинации «Династия читающих семей» отметили семью Архиповых.

Главе династии Вениамину Григорьевичу 91 год. Но он по-прежнему является читателем центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина. Компанию ему составляют сын Владимир с супругой Любовью, трое внуков – Сергей, Юлия и Анна и восемь правнуков, которые записаны в детской библиотеке. Это Андрей, Михаил, Иван, Алексей, Александр Золотовы, Матвей Архипов, Дмитрий и Татьяна Ткачёвы.

В номинации «Самая читающая семья» победили Долговы Наталья, Дмитрий и их дочери. Младшая Лада читает дома с родителями, а Анастасия, ученица 4 класса школы № 13, уже самостоятельно выбирает для себя литературу.

В номинации «100 книг юному читателю» была отмечена шестилетняя воспитанница детского сада № 18 Таня Ткачёва. Она вместе с мамой прочитала за год 182 книги. Ученик четвёртого класса школы № 10 Константин Бень – 142. Второклассник школы № 13 Матвей Малёв освоил 111 литературных произведений, а третьеклассница школы № 3 Полина Сабанаева получила награду за прочтение 106 книг.

Третьеклассница школы № 3 Полина Сабанаева

прочитала за год 106 книг

Второклассник школы № 13 Матвей Малёв

прочитал за год 111 книг

Кыштымская школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007» стала спонсором этой номинации. Самых читающих детей наградили сертификатами на бесплатное обучение в этой школе.

– У нас занимается более 60 детей, – сказала сайту «КР» руководитель «IQ007» Алёна Лежнева. – Наша задача – тренировать мозг, и подобно мышце, качать его знаниями. Мы учим их не только быстро читать, но и понимать текст. Это повышает эффективность усвоения школьных знаний, развивает коммуникабельность и избавляет от страха перед устными ответами.

В школе скорочтения и развития интеллекта «IQ007» занимаются дети с четырёх лет. Однако курсы профилактической зарядки для ума могут пройти и взрослые.



Записаться на первое бесплатное занятие можно по адресу: улица Ленина, 16, офис 23 или по телефону 8-900-027-66-22.

