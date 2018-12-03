В Кыштыме исполнение китайскими музыкантами «Катюши» было встречено овациями Автор: КР от Вчера, 12:21 Категория: Культура 0 Вчера вечером в нашем городе состоялся вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Артисты из провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики прилетели на Южный Урал в рамках культурного проекта «Музыка строит мосты». Культурный обмен между Челябинской областью и этим регионом Поднебесной продолжается уже девять лет. Первыми на сцену Народного дома вышел ансамбль «Шёлковый путь». Китайские исполнительницы познакомили кыштымских зрителей с такими редкими музыкальными инструментами, как пипа, древний чжэн, цимбалы, китайская флейта, эрху и шэн. Кульминацией их выступления стало исполнение всеми любимой «Катюши» – зал встретил этот номер овациями. Главным героем второй части вечера стал художественный руководитель симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян Фейху Цзяо – он дирижировал камерным оркестром «Классика» Челябинской государственной филармонии. Под аккомпанемент уральских музыкантов спели и солисты китайской оперы Чжан Ци и Чжан Юн-сун. Изюминкой концерта стало обращение Фейху Цзяо к зрительному залу. На чистейшем русском языке он рассказал кыштымцам о сыгранном только что китайском сочинении «Цветок Жасмина»: – Оно настолько популярно в нашей стране, что звучит даже в метро. Это символ китайской нации, поэтому на гастролях мы всегда дарим это произведение в качестве десерта. Артисты из Китая дали на Южном Урале всего два концерта: в Челябинске и в Кыштыме. Перед началом вечера в Народном доме дирижёр Фейху Цзяо ответил на вопросы журналиста газеты «Кыштымский рабочий». Он рассказал, как пережил лихие 90-е в Москве, каким русским блюдом балует своих китайских друзей и почему он с первого взгляда полюбил Кыштым. Эксклюзивное интервью с маэстро читайте в нашей газете. Фото Максима Марининова. Больше фото с концерта в альбоме «Вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Фейху Цзяо». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить