В Кыштыме исполнение китайскими музыкантами «Катюши» было встречено овациями

Автор: КР от Вчера, 12:21 Категория: Культура

Вчера вечером в нашем городе состоялся вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Артисты из провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики прилетели на Южный Урал в рамках культурного проекта «Музыка строит мосты». Культурный обмен между Челябинской областью и этим регионом Поднебесной продолжается уже девять лет.

Первыми на сцену Народного дома вышел ансамбль «Шёлковый путь». Китайские исполнительницы познакомили кыштымских зрителей с такими редкими музыкальными инструментами, как пипа, древний чжэн, цимбалы, китайская флейта, эрху и шэн. Кульминацией их выступления стало исполнение всеми любимой «Катюши» – зал встретил этот номер овациями.

Главным героем второй части вечера стал художественный руководитель симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян Фейху Цзяо – он дирижировал камерным оркестром «Классика» Челябинской государственной филармонии. Под аккомпанемент уральских музыкантов спели и солисты китайской оперы Чжан Ци и Чжан Юн-сун.

Изюминкой концерта стало обращение Фейху Цзяо к зрительному залу. На чистейшем русском языке он рассказал кыштымцам о сыгранном только что китайском сочинении «Цветок Жасмина»:

– Оно настолько популярно в нашей стране, что звучит даже в метро. Это символ китайской нации, поэтому на гастролях мы всегда дарим это произведение в качестве десерта.

Артисты из Китая дали на Южном Урале всего два концерта: в Челябинске и в Кыштыме.

Перед началом вечера в Народном доме дирижёр Фейху Цзяо ответил на вопросы журналиста газеты «Кыштымский рабочий». Он рассказал, как пережил лихие 90-е в Москве, каким русским блюдом балует своих китайских друзей и почему он с первого взгляда полюбил Кыштым. Эксклюзивное интервью с маэстро читайте в нашей газете.

Фото Максима Марининова.

Больше фото с концерта в альбоме «Вечер камерной музыки «Цветок жасмина». Фейху Цзяо».