В Кыштыме в новогоднем спектакле сыграет демобилизованный десантник Автор: КР от 28-11-2018, 14:46 Категория: Культура 0 На следующей неделе в Народном доме начнутся репетиции праздничного представления для детей «Шрек, осёл и Новый год». В роли сказочного зелёного существа выступит один из авторов сценария – культорганизатор Максим Царапкин. Его серого друга сыграет бывший член кыштымского студенческого отряда Сергей Холин. Сейчас он служит в воздушно-десантных войсках, но до начала репетиций успеет демобилизоваться. – Если коротко, спектакль о том, что Шрек и осёл отправляются за подарками к Деду Морозу, и по пути с ними случаются разные приключения, – сказал сайту «КР» Максим Царапкин. – Помимо нас, на сцене появятся режиссёры театрализованных представлений Народного дома – Алексей Хажеев в роли кота, Алёна Аминева в роли Снегурочки и Луиза Левченко в роли Феи-Крёстной. Кто наденет костюм главного зимнего персонажа, Деда Мороза, пока держится в секрете. Первыми новогодний спектакль увидят дети из посёлков Слюдорудник, Северный и Тайгинка. В эти населённые пункты актёры отправятся 22 декабря. В самом же Народном доме праздничное представление будет показано 25, 27 и 28 декабря. Причём в один из этих дней оно будет повторяться аж четыре раза! Детские сады и школы уже начали бронировать места в зрительном зале. Купить билеты можно в кассе на улице Театральной, 2, со вторника по субботу с 15 до 19 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить