В Кыштыме в новогоднем спектакле сыграет демобилизованный десантник

Автор: КР от 28-11-2018, 14:46 Категория: Культура

На следующей неделе в Народном доме начнутся репетиции праздничного представления для детей «Шрек, осёл и Новый год». В роли сказочного зелёного существа выступит один из авторов сценария – культорганизатор Максим Царапкин.

Его серого друга сыграет бывший член кыштымского студенческого отряда Сергей Холин. Сейчас он служит в воздушно-десантных войсках, но до начала репетиций успеет демобилизоваться.

– Если коротко, спектакль о том, что Шрек и осёл отправляются за подарками к Деду Морозу, и по пути с ними случаются разные приключения, – сказал сайту «КР» Максим Царапкин. – Помимо нас, на сцене появятся режиссёры театрализованных представлений Народного дома – Алексей Хажеев в роли кота, Алёна Аминева в роли Снегурочки и Луиза Левченко в роли Феи-Крёстной.

Кто наденет костюм главного зимнего персонажа, Деда Мороза, пока держится в секрете.

Первыми новогодний спектакль увидят дети из посёлков Слюдорудник, Северный и Тайгинка. В эти населённые пункты актёры отправятся 22 декабря.

В самом же Народном доме праздничное представление будет показано 25, 27 и 28 декабря. Причём в один из этих дней оно будет повторяться аж четыре раза!

Детские сады и школы уже начали бронировать места в зрительном зале. Купить билеты можно в кассе на улице Театральной, 2, со вторника по субботу с 15 до 19 часов.