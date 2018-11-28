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В Кыштыме в КВН сыграют жители разного возраста и социального статуса

Автор: КР от 28-11-2018, 13:52 Категория: Культура

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О своём участии в кыштымской народной лиге КВН уже заявили восемь команд.

 

Возраст весёлых и находчивых варьируется от 16 до 40 лет. Среди них – старшеклассники, студенты и работающие жители города.

 

– Пока держим в секрете подробности о том, команды каких городских учреждений поборются за звание чемпионов КВН, – сказал сайту «КР» культорганизатор централизованной клубной системы Максим Царапкин. – Для начала мы встретимся с каждой командой по отдельности.

 

Тем не менее, стало известно, что одна из команд представит арт-клуб «Жар-птица». Среди бывалых игроков – команда «Двери» – призёр фестиваля КВН «Дружба», прошедшего в Кыштыме в прошлом году.

 

Организаторы заявляют, что в качестве главного трофея  победители получат телевизор. Призёрам тоже вручат подарки от социальных партнёров.

 

Игры будут проходить с января по июнь 2019 года в Народном доме. Количество участников в команде не ограничено.

 

У всех желающих присоединиться к кыштымской лиге есть ещё два дня на заполнение заявки. Она размещена в группе ВКонтакте https://vk.com/narodniykvn.

 

Подробности можно узнать по телефону 5-51-09.


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  • Аккузативус

  • 28 ноября 2018 21:14
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И что же это у нас в деревне за деление на статусы?
 
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