В Кыштыме в КВН сыграют жители разного возраста и социального статуса Автор: КР от 28-11-2018, 13:52 Категория: Культура 0 О своём участии в кыштымской народной лиге КВН уже заявили восемь команд. Возраст весёлых и находчивых варьируется от 16 до 40 лет. Среди них – старшеклассники, студенты и работающие жители города. – Пока держим в секрете подробности о том, команды каких городских учреждений поборются за звание чемпионов КВН, – сказал сайту «КР» культорганизатор централизованной клубной системы Максим Царапкин. – Для начала мы встретимся с каждой командой по отдельности. Тем не менее, стало известно, что одна из команд представит арт-клуб «Жар-птица». Среди бывалых игроков – команда «Двери» – призёр фестиваля КВН «Дружба», прошедшего в Кыштыме в прошлом году. Организаторы заявляют, что в качестве главного трофея победители получат телевизор. Призёрам тоже вручат подарки от социальных партнёров. Игры будут проходить с января по июнь 2019 года в Народном доме. Количество участников в команде не ограничено. У всех желающих присоединиться к кыштымской лиге есть ещё два дня на заполнение заявки. Она размещена в группе ВКонтакте https://vk.com/narodniykvn. Подробности можно узнать по телефону 5-51-09. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус 28 ноября 2018 21:14 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций И что же это у нас в деревне за деление на статусы? 0