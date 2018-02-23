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В Кыштыме объявлен сбор большого количества пуговиц

Автор: КР от Вчера, 16:22 Категория: Культура

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Коллектив станции юных туристов «Странник» решил воплотить в жизнь очередной исторический проект. На май следующего года совместно с Центром развития туризма Кыштымского городского округа запланирован фестиваль в стиле XIX века. Его детали пока обсуждаются, но подготовка уже началась. И для этого потребовалось много пуговиц.

 

– Нужны наряды, поэтому уже сейчас одежду 70-х и 80-х годов стилизую под позапрошлый век, – сказала сайту «КР» педагог-организатор станции юных туристов «Странник» Анна Чугунова. – Чтобы наряды соответствовали историческим данным, на них должны быть нашиты пуговицы в ряд. Порой на одном платье их может быть до 20 штук. А такой одежды нужно много.

 

Авторы идеи обращаются к жителям Кыштымского округа с просьбой объединить силы в создании исторических образов. Пуговицы самых разных размеров и цветов, которые у многих хранятся без надобности, будут рады принять в «Страннике» по адресу: улица Садовая, 2.

 

Приносить их можно в будни в рабочие часы и передавать для Анны Чугуновой.

 

Если собранных пуговиц с лихвой хватит на одежду XIX века, то остальные с удовольствием примут в дизайнерском и театральном кружках «Странника».

 


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