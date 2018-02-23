В Кыштыме объявлен сбор большого количества пуговиц Автор: КР от Вчера, 16:22 Категория: Культура 0 Коллектив станции юных туристов «Странник» решил воплотить в жизнь очередной исторический проект. На май следующего года совместно с Центром развития туризма Кыштымского городского округа запланирован фестиваль в стиле XIX века. Его детали пока обсуждаются, но подготовка уже началась. И для этого потребовалось много пуговиц. – Нужны наряды, поэтому уже сейчас одежду 70-х и 80-х годов стилизую под позапрошлый век, – сказала сайту «КР» педагог-организатор станции юных туристов «Странник» Анна Чугунова. – Чтобы наряды соответствовали историческим данным, на них должны быть нашиты пуговицы в ряд. Порой на одном платье их может быть до 20 штук. А такой одежды нужно много. Авторы идеи обращаются к жителям Кыштымского округа с просьбой объединить силы в создании исторических образов. Пуговицы самых разных размеров и цветов, которые у многих хранятся без надобности, будут рады принять в «Страннике» по адресу: улица Садовая, 2. Приносить их можно в будни в рабочие часы и передавать для Анны Чугуновой. Если собранных пуговиц с лихвой хватит на одежду XIX века, то остальные с удовольствием примут в дизайнерском и театральном кружках «Странника». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить