В Кыштыме объявлен сбор большого количества пуговиц

Автор: КР от Вчера, 16:22 Категория: Культура

Коллектив станции юных туристов «Странник» решил воплотить в жизнь очередной исторический проект. На май следующего года совместно с Центром развития туризма Кыштымского городского округа запланирован фестиваль в стиле XIX века. Его детали пока обсуждаются, но подготовка уже началась. И для этого потребовалось много пуговиц.

– Нужны наряды, поэтому уже сейчас одежду 70-х и 80-х годов стилизую под позапрошлый век, – сказала сайту «КР» педагог-организатор станции юных туристов «Странник» Анна Чугунова. – Чтобы наряды соответствовали историческим данным, на них должны быть нашиты пуговицы в ряд. Порой на одном платье их может быть до 20 штук. А такой одежды нужно много.

Авторы идеи обращаются к жителям Кыштымского округа с просьбой объединить силы в создании исторических образов. Пуговицы самых разных размеров и цветов, которые у многих хранятся без надобности, будут рады принять в «Страннике» по адресу: улица Садовая, 2.

Приносить их можно в будни в рабочие часы и передавать для Анны Чугуновой.

Если собранных пуговиц с лихвой хватит на одежду XIX века, то остальные с удовольствием примут в дизайнерском и театральном кружках «Странника».