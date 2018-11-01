Педагог из Кыштыма прошла мастер-класс у российского оперного певца Автор: КР от Сегодня, 10:53 Категория: Культура 0 Руководитель вокального коллектива «Серебряный колокольчик» Дома детского творчества Юлия Сырейщикова вернулась из Москвы, где прошла мастер-класс у заслуженного деятеля искусств, оперного певца, автора методики развития голоса Виктора Емельянова. По его программе занимаются в консерваториях и оперных театрах страны. Он читал лекции в Кембриджском университете, проводил мастер-классы в Германии, Голландии, Швейцарии, Австрии, Великобритании. Работал в консерваториях Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Самары. На занятия к Виктору Емельянову пытаются попасть как оперные, так и эстрадные певцы. По его методике работал над голосом Стас Пьеха. Известно, что педагог отказался заниматься с Григорием Лепсом. А вот Юлии Сырейщиковой из Кыштыма повезло. – С Виктором Вадимовичем мы познакомились в мае этого года, когда коллектив «Серебряный колокольчик» поехал на конкурс в Сочи, – сказала сайту «КР» Юлия Михайловна. – В жюри был Виктор Емельянов. Он поставил нам высокий балл за выступление. Спустя несколько месяцев я нашла его страницу в интернете и договорилась с ним о курсах. В течение пяти дней по несколько часов я осваивала у него уникальные интонационно-фонетические упражнения, артикуляционную гимнастику и другие особенности голосового аппарата. В декабре для вокалистов нашего города она планирует провести семинар, где познакомит желающих с методикой Емельянова. Вокальный коллектив "Серебряный колокольчик" на международном конкурсе "Уральский сувенир" Уже сейчас основы этой программы узнают её воспитанники. В вокальном коллективе «Серебряный колокольчик» занимаются 25 детей в возрасте от шести до 13 лет. В этом году они дважды становились лауреатами первой степени на международных конкурсах – в Сочи и Екатеринбурге. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить