Педагог из Кыштыма прошла мастер-класс у российского оперного певца

Автор: КР от Сегодня, 10:53 Категория: Культура

Руководитель вокального коллектива «Серебряный колокольчик» Дома детского творчества Юлия Сырейщикова вернулась из Москвы, где прошла мастер-класс у заслуженного деятеля искусств, оперного певца, автора методики развития голоса Виктора Емельянова.

По его программе занимаются в консерваториях и оперных театрах страны. Он читал лекции в Кембриджском университете, проводил мастер-классы в Германии, Голландии, Швейцарии, Австрии, Великобритании. Работал в консерваториях Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Самары.

На занятия к Виктору Емельянову пытаются попасть как оперные, так и эстрадные певцы. По его методике работал над голосом Стас Пьеха. Известно, что педагог отказался заниматься с Григорием Лепсом. А вот Юлии Сырейщиковой из Кыштыма повезло.

– С Виктором Вадимовичем мы познакомились в мае этого года, когда коллектив «Серебряный колокольчик» поехал на конкурс в Сочи, – сказала сайту «КР» Юлия Михайловна. – В жюри был Виктор Емельянов. Он поставил нам высокий балл за выступление. Спустя несколько месяцев я нашла его страницу в интернете и договорилась с ним о курсах. В течение пяти дней по несколько часов я осваивала у него уникальные интонационно-фонетические упражнения, артикуляционную гимнастику и другие особенности голосового аппарата.

В декабре для вокалистов нашего города она планирует провести семинар, где познакомит желающих с методикой Емельянова.

Вокальный коллектив "Серебряный колокольчик"

на международном конкурсе "Уральский сувенир"

Уже сейчас основы этой программы узнают её воспитанники. В вокальном коллективе «Серебряный колокольчик» занимаются 25 детей в возрасте от шести до 13 лет. В этом году они дважды становились лауреатами первой степени на международных конкурсах – в Сочи и Екатеринбурге.