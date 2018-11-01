В Кыштыме на сцену выйдут динозавры из прошлого века Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Культура 0 В Народном доме заканчивается подготовка к областному музыкальному фестивалю «Возвращение динозавров», который пройдёт в нашем городе в седьмой раз. Впервые этот концерт более 20 лет назад прошёл в доме культуры имени Горького, который в прошлом году переименовали в Народный дом. В нём приняли участие вокально-инструментальные ансамбли Кыштыма, которые были на пике популярности в 70-е и 80-е годы. Во второй половине 90-х годов фестиваль заглох, а в 2015 году музыканты снова собрались на одной сцене. В этот раз Кыштым представят кавер-группа "Виксаж" под руководством Константина Головина, а также вокально-инструментальный ансамбль «Центральный район», в состав которого входят молодые музыканты. Их наставник – известный в Кыштыме и за его пределами исполнитель Владимир Русинов. Ещё одним участником фестиваля будет группа «Абсолют» под руководством Александра Смирнова – сына кыштымского музыканта, аранжировщика Виталия Смирнова. Он в юношеские годы играл в коллективе «Цефей», и неоднократно участвовал в фестивале «Возвращение динозавров». В числе гостей ожидаются вокально-инструментальные ансамбли из Миасса, Усть-Катава, Чебаркуля, Каслей, Верхнего Уфалея, Кунашака. – Каждый из 11 коллективов исполнит по три шлягера 70-х, 80-х и 90-х годов, – сообщила сайту «КР» инициатор первого фестиваля, художественный руководитель Народного дома Ольга Горбанёва. – Собрав музыкантов больше 20 лет назад, мы опасались, что концерт не будет пользоваться популярностью. Но всё получилось. Из года в год интерес к фестивалю только нарастает. Кавер-группа "Виксаж" Коллективы выйдут на сцену Народного дома в эту субботу, 17 ноября, в 14 часов. У зрителей ещё есть возможность купить последние свободные билеты. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить