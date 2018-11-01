В Кыштыме на сцену выйдут динозавры из прошлого века

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Культура

В Народном доме заканчивается подготовка к областному музыкальному фестивалю «Возвращение динозавров», который пройдёт в нашем городе в седьмой раз.

Впервые этот концерт более 20 лет назад прошёл в доме культуры имени Горького, который в прошлом году переименовали в Народный дом. В нём приняли участие вокально-инструментальные ансамбли Кыштыма, которые были на пике популярности в 70-е и 80-е годы.

Во второй половине 90-х годов фестиваль заглох, а в 2015 году музыканты снова собрались на одной сцене.

В этот раз Кыштым представят кавер-группа "Виксаж" под руководством Константина Головина, а также вокально-инструментальный ансамбль «Центральный район», в состав которого входят молодые музыканты. Их наставник – известный в Кыштыме и за его пределами исполнитель Владимир Русинов.

Ещё одним участником фестиваля будет группа «Абсолют» под руководством Александра Смирнова – сына кыштымского музыканта, аранжировщика Виталия Смирнова. Он в юношеские годы играл в коллективе «Цефей», и неоднократно участвовал в фестивале «Возвращение динозавров».

В числе гостей ожидаются вокально-инструментальные ансамбли из Миасса, Усть-Катава, Чебаркуля, Каслей, Верхнего Уфалея, Кунашака.

– Каждый из 11 коллективов исполнит по три шлягера 70-х, 80-х и 90-х годов, – сообщила сайту «КР» инициатор первого фестиваля, художественный руководитель Народного дома Ольга Горбанёва. – Собрав музыкантов больше 20 лет назад, мы опасались, что концерт не будет пользоваться популярностью. Но всё получилось. Из года в год интерес к фестивалю только нарастает.

Кавер-группа "Виксаж"

Коллективы выйдут на сцену Народного дома в эту субботу, 17 ноября, в 14 часов. У зрителей ещё есть возможность купить последние свободные билеты.