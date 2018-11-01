В Кыштыме на машзаводе появился бриллиант России Автор: КР от Сегодня, 09:39 Категория: Культура 0 Ведущий юрисконсульт Кыштымского машиностроительного объединения Анелия Галкина стала лауреатом первой степени на Всероссийском вокальном конкурсе "Бриллианты России". Она исполнила произведение «Feeling Good» в категории «Профи». Среди участников конкурса было более 100 исполнителей. Выступления оценивали профессиональные вокалисты и хореографы, опытные педагоги ведущих художественных учебных заведений Москвы, Екатеринбурга, Златоуста и Уфы. Анелия занимается пением 16 лет. Её творческий путь начался в кыштымском детском театре эстрады «Карат» под руководством Алёны Суминой. Все эти годы одна из лучших вокалисток Кыштыма совмещает сценическое мастерство с карьерой юриста. – Конкурс «Бриллианты России» прошёл во Дворце культуры «Железнодорожник» в Тюмени, – сказала сайту «КР» Анелия. – Большая сцена, отличный звук, у меня даже была своя гримёрная комната под номером 13. Для меня это счастливое число! Вслед за этим конкурсом магия чёртовой дюжины принесла удачу вокалистке из Кыштыма на XIII областном ретро-фестивале «Песни юности нашей», состоявшемся в посёлке Новогорный. Анелия Галкина выступила там вместе с легендарным джаз-комбо «Самоцвет» под руководством Петра Устинова. Этот коллектив был создан 55 лет назад, и разумеется, его состав менялся десятки раз. Сегодня в нём играют девять музыкантов, большинство из которых служат в военном оркестре Озёрска. Творческий тандем Анелии Галкиной и «Самоцвета» возник всего год назад. На прошедшем фестивале «Песни юности нашей» они завоевали первое место с песней Эллы Фицжеральд "Рок – это моё". А сейчас начинают подготовку к другому областному конкурсу – «Песня не знает границ». Отборочные этапы начнутся весной следующего года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить