В Кыштыме на машзаводе появился бриллиант России

Автор: КР от Сегодня, 09:39 Категория: Культура

Ведущий юрисконсульт Кыштымского машиностроительного объединения Анелия Галкина стала лауреатом первой степени на Всероссийском вокальном конкурсе "Бриллианты России".

Она исполнила произведение «Feeling Good» в категории «Профи». Среди участников конкурса было более 100 исполнителей. Выступления оценивали профессиональные вокалисты и хореографы, опытные педагоги ведущих художественных учебных заведений Москвы, Екатеринбурга, Златоуста и Уфы.

Анелия занимается пением 16 лет. Её творческий путь начался в кыштымском детском театре эстрады «Карат» под руководством Алёны Суминой. Все эти годы одна из лучших вокалисток Кыштыма совмещает сценическое мастерство с карьерой юриста.

– Конкурс «Бриллианты России» прошёл во Дворце культуры «Железнодорожник» в Тюмени, – сказала сайту «КР» Анелия. – Большая сцена, отличный звук, у меня даже была своя гримёрная комната под номером 13. Для меня это счастливое число!

Вслед за этим конкурсом магия чёртовой дюжины принесла удачу вокалистке из Кыштыма на XIII областном ретро-фестивале «Песни юности нашей», состоявшемся в посёлке Новогорный. Анелия Галкина выступила там вместе с легендарным джаз-комбо «Самоцвет» под руководством Петра Устинова.

Этот коллектив был создан 55 лет назад, и разумеется, его состав менялся десятки раз. Сегодня в нём играют девять музыкантов, большинство из которых служат в военном оркестре Озёрска.

Творческий тандем Анелии Галкиной и «Самоцвета» возник всего год назад. На прошедшем фестивале «Песни юности нашей» они завоевали первое место с песней Эллы Фицжеральд "Рок – это моё". А сейчас начинают подготовку к другому областному конкурсу – «Песня не знает границ». Отборочные этапы начнутся весной следующего года.