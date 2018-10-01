В Кыштыме подвели итоги городского этапа областного конкурса рождественских рисунков и литературных произведений Автор: КР от Вчера, 13:07 Категория: Культура 0 В нашем городе он проходил с 22 сентября по 18 октября. За это время поступило 90 рисунков и 20 литературных произведений. – Радует, что на него откликнулись руководители разных организаций дополнительного образования. Активно стали приносить работы и сами родители, которые узнали о конкурсе и подтолкнули к участию в нём своих детей, – сказала сайту «КР» учёный секретарь Кыштымского историко-революционного музея Елена Кузнецова. – Литературная номинация впервые была включена в положение о конкурсе «Рождественская сказка», и мы думали, что количество участников будет небольшим. Но ошибались. "Утро рождества". Автор работы: Ульяна Бабушкина (Студия изобразительного искусства «Ренессанс», рук. Бабушкина Н. В.) Среди рисунков и литературных произведений отобрано по три лучшие работы, которые отправят на региональный этап. По одному из них войдут в традиционный альманах, который выпускается в Челябинской области и вручается детям на губернаторских рождественских ёлках. Среди рисунков лучшими признаны работы десятилетней воспитанницы студии изобразительного искусства «Ренессанс» Ульяны Бабушкиной, девятилетней ученицы школы-детского сада №14 Александры Блиновсковой и 13-летней воспитанницы детской школы искусств Дарьи Сирохман. Стихотворение «Звезда» 14-летней ученицы десятой школы Юлии Рогозиной и две сказки учеников второй и четвёртой школ – десятилетнего Георгия Сартакова и 13-летней Миланы Зубовой – стали победителями литературного конкурса. Торжественное награждение участников и призёров пройдёт позже, но уже сейчас организаторы готовят грамоты и сертификаты для всех участников, подтверждающие, что работы будут храниться в музейной коллекции детского творчества. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить