В Кыштыме подвели итоги городского этапа областного конкурса рождественских рисунков и литературных произведений

Автор: КР от Вчера, 13:07 Категория: Культура

В нашем городе он проходил с 22 сентября по 18 октября. За это время поступило 90 рисунков и 20 литературных произведений.

– Радует, что на него откликнулись руководители разных организаций дополнительного образования. Активно стали приносить работы и сами родители, которые узнали о конкурсе и подтолкнули к участию в нём своих детей, – сказала сайту «КР» учёный секретарь Кыштымского историко-революционного музея Елена Кузнецова. – Литературная номинация впервые была включена в положение о конкурсе «Рождественская сказка», и мы думали, что количество участников будет небольшим. Но ошибались.

"Утро рождества". Автор работы: Ульяна Бабушкина (Студия изобразительного искусства «Ренессанс», рук. Бабушкина Н. В.)

Среди рисунков и литературных произведений отобрано по три лучшие работы, которые отправят на региональный этап. По одному из них войдут в традиционный альманах, который выпускается в Челябинской области и вручается детям на губернаторских рождественских ёлках.

Среди рисунков лучшими признаны работы десятилетней воспитанницы студии изобразительного искусства «Ренессанс» Ульяны Бабушкиной, девятилетней ученицы школы-детского сада №14 Александры Блиновсковой и 13-летней воспитанницы детской школы искусств Дарьи Сирохман.

Стихотворение «Звезда» 14-летней ученицы десятой школы Юлии Рогозиной и две сказки учеников второй и четвёртой школ – десятилетнего Георгия Сартакова и 13-летней Миланы Зубовой – стали победителями литературного конкурса.

Торжественное награждение участников и призёров пройдёт позже, но уже сейчас организаторы готовят грамоты и сертификаты для всех участников, подтверждающие, что работы будут храниться в музейной коллекции детского творчества.