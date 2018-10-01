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В Кыштыме будут представлены лучшие пейзажи со всего Урала

Автор: КР от Сегодня, 17:35 Категория: Культура

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Фотографы из Озёрска откроют в нашем городе выставку «Восприятие», в которую войдут снимки, сделанные в самых живописных местах Урала. Свои работы представят Евгений Гецев, Сергей Приходько, Инна Макеева и Вероника Плисовская.

 

– Выставка организована в сотрудничестве с кыштымским фотоклубом. Вместе мы стремимся показать красоту родного края, – сообщил сайту «КР» Сергей Приходько. – После Кыштыма мы планируем представить работы в музее города Снежинска.

 

Открытие выставки в нашем городе состоится 26 октября в 18 часов в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Она продлится до 16 ноября.


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