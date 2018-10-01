В Кыштыме будут представлены лучшие пейзажи со всего Урала Автор: КР от Сегодня, 17:35 Категория: Культура 0 Фотографы из Озёрска откроют в нашем городе выставку «Восприятие», в которую войдут снимки, сделанные в самых живописных местах Урала. Свои работы представят Евгений Гецев, Сергей Приходько, Инна Макеева и Вероника Плисовская. – Выставка организована в сотрудничестве с кыштымским фотоклубом. Вместе мы стремимся показать красоту родного края, – сообщил сайту «КР» Сергей Приходько. – После Кыштыма мы планируем представить работы в музее города Снежинска. Открытие выставки в нашем городе состоится 26 октября в 18 часов в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Она продлится до 16 ноября. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить