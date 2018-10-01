Уроженец Кыштыма озвучил голливудский мультфильм Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Культура 0 На экраны нашей страны выходит мультфильм «Смолфут» американской студии Warner Brothers. Это приключенческая история о снежных людях. В России анимационный проект озвучили ведущие шоу «Русские перцы» на «Русском радио». Один из них – бывший житель Кыштыма Алексей Сигаев. Его детство и юность прошли в нашем городе. После школы Алексей поступил в Челябинский государственный институт культуры. Затем работал телеведущим, снимался в телесериалах. Два года назад наш земляк стал ведущим одного из самых популярных радиошоу «Русские перцы». В мультфильме «Смолфут» он озвучил двух героев – пилота и полицейского. – Это потрясающий опыт, – поделился с сайтом «КР» Алексей Сигаев. – Озвучить мультгероя – большой и трудоёмкий процесс, ведь довольно не просто "попасть" в персонажа. Мультфильм, кстати, получился очень классным. Всем рекомендую! В кыштымском кинотеатре премьера состоится завтра, 25 октября. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить