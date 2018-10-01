» » Уроженец Кыштыма озвучил голливудский мультфильм

Уроженец Кыштыма озвучил голливудский мультфильм

Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

На экраны нашей страны выходит мультфильм «Смолфут» американской студии Warner Brothers. Это приключенческая история о снежных людях.


В России анимационный проект озвучили ведущие шоу «Русские перцы» на «Русском радио». Один из них – бывший житель Кыштыма Алексей Сигаев.

 

Его детство и юность прошли в нашем городе. После школы Алексей поступил в Челябинский государственный институт культуры. Затем работал телеведущим, снимался в телесериалах. Два года назад наш земляк стал ведущим одного из самых популярных радиошоу «Русские перцы».

 

В мультфильме «Смолфут» он озвучил двух героев – пилота и полицейского.

 

– Это потрясающий опыт, – поделился с сайтом «КР» Алексей Сигаев. – Озвучить мультгероя – большой и трудоёмкий процесс, ведь довольно не просто "попасть" в персонажа. Мультфильм, кстати, получился очень классным. Всем рекомендую!

 

В кыштымском кинотеатре премьера состоится завтра, 25 октября.

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter