В Кыштыме открылся зал настольных игр Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Культура 0 Новинку уже оценили посетители центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина, где и появилась бесплатная площадка для развлечений. Прийти в игровой зал могут все желающие, неважно, в одиночку или с друзьями. – Мы предлагаем пять видов игр, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – «Имаджинариум», «Экивоки», «Activity», «У тебя на лбу написано», Интер ACTION с конкурсами «Весёлый ящик», «SMS–тема», «Квэст», «Города», «Съедобное-несъедобное», «Проснись и пой, «Космос». Игровой зал работает ежедневно с 14 до 19 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить