В Кыштыме открылся зал настольных игр

Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Культура

Новинку уже оценили посетители центральной городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина, где и появилась бесплатная площадка для развлечений. Прийти в игровой зал могут все желающие, неважно, в одиночку или с друзьями.

– Мы предлагаем пять видов игр, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – «Имаджинариум», «Экивоки», «Activity», «У тебя на лбу написано», Интер ACTION с конкурсами «Весёлый ящик», «SMS–тема», «Квэст», «Города», «Съедобное-несъедобное», «Проснись и пой, «Космос».

Игровой зал работает ежедневно с 14 до 19 часов.