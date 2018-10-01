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В Кыштым вернутся динозавры

Автор: КР от Сегодня, 17:52 Категория: Культура

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В нашем городе проходит подготовка к областному музыкальному фестивалю «Возвращение динозавров». Так о себе говорят солисты вокально-инструментальных ансамблей, чьё творчество процветало в 70-е и 80-е годы.

 

Они соберутся на сцене, где два десятка лет назад концерт прошёл впервые. Это было в доме культуры имени Горького, который ныне переименован в Народный дом.

 

– Мы соберём старых-добрых друзей со всей Челябинской области, – сообщила сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – Сейчас составляем список участников, а зрители уже могут готовиться к встрече со знакомыми музыкальными группами 17 ноября.

 

Известно, что Кыштым на фестивале представит ансамбль "Виксаж".

 


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