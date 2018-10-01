В Кыштым вернутся динозавры Автор: КР от Сегодня, 17:52 Категория: Культура 0 В нашем городе проходит подготовка к областному музыкальному фестивалю «Возвращение динозавров». Так о себе говорят солисты вокально-инструментальных ансамблей, чьё творчество процветало в 70-е и 80-е годы. Они соберутся на сцене, где два десятка лет назад концерт прошёл впервые. Это было в доме культуры имени Горького, который ныне переименован в Народный дом. – Мы соберём старых-добрых друзей со всей Челябинской области, – сообщила сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва. – Сейчас составляем список участников, а зрители уже могут готовиться к встрече со знакомыми музыкальными группами 17 ноября. Известно, что Кыштым на фестивале представит ансамбль "Виксаж". Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить