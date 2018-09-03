В Кыштыме в народный театр набирается актёрский состав Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Культура 0 В Кыштыме проходит формирование труппы народного театра. В роли актёров на сцене Народного дома будут выступать работники предприятий и организаций города. – Эта идея жила в сердце и в мыслях уже много времени, – поделилась с сайтом «КР» режиссёр будущих народных спектаклей Луиза Левченко. – Составлен предварительный список тех, кто будет участвовать в театральной деятельности. Пока оставлю в секрете конкретные имена, скажу только, что их около 15. Все они – жители Кыштыма, которые в прошлом играли в командах КВН. Все они – очень творческие люди. Попробовать себя в актёрском мастерстве могут все желающие, в Народном доме особенно ждут театралов от 18 лет и старше. В этом году планируется задействовать участников народного театра в различных тематических концертах и творческих миниатюрах, а весной 2019 года – представить зрителям премьеру. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить