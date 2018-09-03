В Кыштыме в народный театр набирается актёрский состав

Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Культура

В Кыштыме проходит формирование труппы народного театра. В роли актёров на сцене Народного дома будут выступать работники предприятий и организаций города.

– Эта идея жила в сердце и в мыслях уже много времени, – поделилась с сайтом «КР» режиссёр будущих народных спектаклей Луиза Левченко. – Составлен предварительный список тех, кто будет участвовать в театральной деятельности. Пока оставлю в секрете конкретные имена, скажу только, что их около 15. Все они – жители Кыштыма, которые в прошлом играли в командах КВН. Все они – очень творческие люди.

Попробовать себя в актёрском мастерстве могут все желающие, в Народном доме особенно ждут театралов от 18 лет и старше.

В этом году планируется задействовать участников народного театра в различных тематических концертах и творческих миниатюрах, а весной 2019 года – представить зрителям премьеру.